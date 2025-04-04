Денис Мантуров посетил автозавод «Урал» в Миассе

В 2025 году там будет запущен новый сборочный комплекс



В рамках визита на Южный Урал первому заместителю председателя правительства РФ представили производство и планы развития автозавода «Урал» в Миассе. Сегодня там выпустили 1 500 000-й автомобиль модели «Урал NEXT». На его капоте оставили свои подписи первый вице-премьер и губернатор Челябинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.





Во время визита Денис Мантуров и Алексей Текслер осмотрели модельный ряд автомобилей и спецтехники, ознакомились с работой главного конвейера. Особое внимание было уделено новому сборочному корпусу, который планируют запустить во втором квартале 2025 года. Он позволит увеличить объем выпуска трудоемких автомобилей до 5500 единиц в год. Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ.





«Завод „Урал“ — это флагман машиностроения региона, важный работодатель и ключевой игрок в развитии смежных отраслей. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку предприятию в его развитии и модернизации производства», — подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках визита Денис Мантуров совместно с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым также осмотрел производственную площадку АО «ГРЦ Макеева», где ознакомился с возможностями его комплексного моделирующего стенда для отработки системы управления, а также комплексов вибрационных и вакуумно-динамических испытаний.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ посетил Центр промышленной робототехники в Челябинске.