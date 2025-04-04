Развитие робототехники в Челябинске оценил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Регион уже несколько лет внедряет современные технологии в производство

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Центр промышленной робототехники в Челябинске, созданный совместно «Заводом роботов» и Южно-Уральским государственным университетом. О результатах визита рассказали в пресс-службе правительства региона.

Центр промышленной робототехники — единственная в России площадка, которая объединяет науку и производство, предоставляя предприятиям готовые робототехнические комплексы под ключ.

В ходе визита основатель «Завода роботов» Андрей Гартунг продемонстрировал возможности центра, в том числе шестиосевых промышленных роботов-манипуляторов RusRobot, созданных с использованием мер господдержки, и редукторы для них собственной разработки, серийный выпуск которых начнется в апреле.





Также обсудили строительство в особой экономической зоне «Южноуральская» пяти высокороботизированных заводов, включая первые в России «темные» цеха, работающие без участия человека. Проекты этих производств Андрей Гартунг также представил первому вице-премьеру.

Денис Мантуров поручил Минпромторгу России и Минобрнауки поддержать представленные проекты и оказать содействие.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Челябинская область является ведущим регионом в стране по развитию промышленной робототехники, уже несколько лет внедряя современные технологии.