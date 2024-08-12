ЧЭМК сообщает о назначении гендиректора

В новом качестве Анатолия Бровко коллективу представил руководитель теруправления Росимущества Виталий Корниенко

Челябинский электрометаллургический комбинат (АО «ЧЭМК») сообщает о назначении генерального директора. Пост занял Анатолий Бровко, ранее работавший в должности заместителя гендиректора предприятия.

В новом качестве его в понедельник, 12 августа, представил коллективу руководитель управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко.

Анатолий Григорьевич Бровко имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления. В начале 2000‑х занимал должность генерального директора «Волжского трубного завода»; с 2010 по 2012 год возглавлял администрацию Волгоградской области (информация из открытых источников).

АО «ЧЭМК» — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. В марте 2024 года акции этого завода, а также других активов компании — Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов» — перешли в собственность государства, после того как в феврале Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО «Компания „Эталон“», Юрию и Людмиле Антиповым о возвращении государству акций предприятий из незаконного владения. В исках Генпрокуратуры, в частности, указывалось, что в 1990‑х годах заводы были незаконно приватизированы.

Бывший гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский находится под следствием по делу о растлении несовершеннолетних.