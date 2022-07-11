В Челябинске с приходом лета и жаркой погоды среди горожан резко увеличился спрос на установку, ремонт и обслуживание кондиционеров. В то же время это не сказалось на стоимости услуг. Такие данные приводит платформа «Авито».
По сравнению с маем спрос на установку оборудования в июне вырос на 3%. В Челябинске в июне количество предложений по установке кондиционеров увеличилось на 19%. Их стоимость начинается от 5 тыс. рублей.
В июне по сравнению с маем челябинцы на 52% чаще занимались поисками мастеров по обслуживанию кондиционеров. По данным платформы, технику требовалось ввести в эксплуатацию после холодов. В случае поломки стоимость ремонта оборудования начинается от 500 рублей.
«С наступлением лета во многих регионах страны мы отмечаем активный рост спроса на услуги по установке и обслуживанию кондиционеров. Часть потребителей заранее готовится к жаркому сезону, поэтому уже в июне они начали обращаться за услугами специалистов», — отметил руководитель развития категории услуг «Ремонт и обслуживание техники» «Авито» Александр Семочкин.
Добавим, в Челябинске вторую неделю держится стабильно теплая и временами жаркая погода. По данным регионального Гидрометцентра, днем 11 июля столбик термометра достигнет +32.