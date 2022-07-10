Жару, грозы и град обещают в Челябинской области

Во время непогоды поднимется сильный ветер

Новая неделя в Челябинской области начнется с жары, гроз и града. О непогоде южноуральцев предупредили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +13 до +18°C, в низинах будет чуть прохладнее — до +10°C. Днем воздух раскалится до +32°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не обещают, однако синоптики прогнозируют грозу. В ночные часы ртутные столбики покажут от +15 до +17°C, днем потеплеет до +32°C. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.