Челябинцы готовы потратить больше 30 тысяч рублей на школьный выпускной

В эту сумму входят торжество и праздничный образ

Начинается пора выпускных, к этому событию готовятся не только школьники, но и их родители. Сколько готовы потратить челябинцы на торжество и наряды, ИА «Первое областное» рассказали в «Авито».

В среднем жители областной столицы считают, что выпускной вечер обойдется им в 32 тысячи рублей. Из них 21 тысяча рублей уйдет на само мероприятие, 11 тысяч рублей — на создание образа. Большинство родителей выбирают одежду по одному критерию — чтобы ребенку все нравилось. Есть и такие (21%), кто решает, в чем идти их выпускнику на праздник, без его участия — в основном это касается парней.

Каждый третий (37%) обращает внимание на тренды, 28% придерживаются практичного подхода, чтобы потом эту вещь можно было еще куда-нибудь надеть. 21% опрошенных обращают внимание на удобство и соответствие бюджету, а 5% — на возможность перепродажи наряда после мероприятия.

Покупают платья и костюмы чаще всего онлайн: 14% респондентов используют сайты и приложения конкретных магазинов, 25% — онлайн-площадки перепродажи, а 4% — выбирают одежду из категории ресейл.

Офлайн-покупки совершают 22% в обычных магазинах и 17% — в ателье, заказывая пошив индивидуального наряда. 45% родителей планируют уложиться в 10 000 рублей, 26% — от 10 000 до 15 000 рублей, 24% — от 15 000 до 30 000 рублей.

Ранее мы рассказывали, что выпускные вечера в Челябинске пройдут в новом цифровом формате.