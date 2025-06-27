Челябинцы должны зарегистрировать в ЕГРН недвижимость, приобретенную до 1998 года

Госпошлина за это взиматься не будет

Челябинка Татьяна Петрова получила письмо из районной администрации о том, что квартира, приобретенная ей до 1998 года, должна быть поставлена на учет в ЕГРН. В противном случае недвижимость будет считаться бесхозным объектом.

Слов в уведомлении много, как и вопросов у нашей читательницы — всем ли собственникам нужно оформлять документы? Какой порядок действий в этой ситуации? Какие документы нести в МФЦ? Эти вопросы журналист Первого областного задал специалистам челябинской мэрии.

Учет квартир и земли до 31 января 1998 года вели органы БТИ (Бюро технической инвентаризации) и комитет по земельным ресурсам. Но не все данные о регистрации прав из их архивов перешли в ЕГРН.

Поэтому объекты, которые «потерялись», нужно регистрировать в ЕГРН самостоятельно.

«Наличие сведений об объекте ЕГРН обеспечит защиту прав и имущественных интересов граждан, убережет от мошеннических действий, обеспечит оперативную связь органа регистрации с собственником для отправки уведомлений», — отметили в мэрии.

При получении такого же письма, которое пришло Татьяне, гражданин должен поверить свои персональные данные и данные об имуществе.

Затем через МФЦ обратиться в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Челябинской области с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права с предоставлением паспорта и правоустанавливающего документа на объект недвижимости.

Обратиться в МФЦ должны все собственники недвижимости. Им необходимо предъявить документы, устанавливающие право на квартиру или участок.

Такими бумагами могут быть свидетельство о праве собственности на землю, госакт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком, праве постоянного пользования земельным участком, нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены, вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее право собственности, свидетельство о праве на наследство.

Госпошлина при этом взиматься не будет. Добавим, что работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости проводится с 2021 года.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что при перепланировке квартиры тоже необходимо отправлять данные в ЕГРН.