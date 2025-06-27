Челябинцам необходимо внести изменения в ЕГРН после перепланировки квартиры

Это позволит защитить права собственника на жилплощадь

Сегодня перепланировка является достаточно распространенным способом улучшения жилищных условий. Однако не все знают, что после ремонтных работ в квартире могут появиться изменения, сведения о которых обязательно нужно внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В управлении Росреестра по Челябинской области уточнили, зачем вносить изменения и как правильно это сделать.

Наличие сведений в ЕГРН о жилье необходимо для защиты прав собственников, поэтому так важно их своевременно обновлять. В том числе после перепланировки в квартире.

«Действительно, в некоторых случаях после перепланировки квартиры происходят изменения основных характеристик объекта недвижимости. Например, в связи с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может поменяться общая площадь квартиры. При этом, если общая площадь квартиры увеличится, то возрастет ее кадастровая и рыночная стоимость. Кроме того, такая перепланировка также повлечет изменения содержащихся в ЕГРН графических сведений о помещении (плана помещения)», — комментирует заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина.

Перед перепланировкой следует обратиться в орган местного самоуправления с необходимыми документами, среди которых должен быть проект перепланировки, и получить решение о согласовании. После завершения работ собственник жилого помещения должен направить в орган местного самоуправления уведомление о завершении работ с приложением технического плана помещения.

Мэрия в течение 30 дней со дня получения уведомления и технического плана, а в случае образования новых помещений и сведений об уплате госпошлины, утверждает акт приемочной комиссии. Данный акт с приложением технического плана в течение 5 рабочих дней будет направлен органом местного самоуправления в Росреестр для внесения информации о перепланировке. Датой завершения перепланировки считается день внесения сведений в ЕГРН.