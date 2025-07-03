Челябинцев ждут изменения при оформлении ипотеки с 1 июля 2025 года

Банки не смогут взимать комиссию с заемщиков за установление более низкой ставки

С 1 июля 2025 года вступают в силу новые правила ипотечного кредитования, автокредитов и нецелевых потребительских кредитов под залог автомобиля для челябинцев. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на региональное отделение Банка России.

Согласно изменениям, банки больше не смогут взимать комиссию за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Ее размер мог варьироваться от 1% до 30%—40% от суммы кредита.

«Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков действует в России с 1 января. Его цель — снизить риски для граждан и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках», — цитируют экспертов Банка России Om1.ru.

Помимо этого, с 1 июля ЦБ ввел ограничения на ипотечные кредиты для заемщиков с уровнем долговой нагрузки выше 80% или с первоначальным взносом менее 20%. По словам специалистов, высокий уровень долговой нагрузки увеличивает вероятность просрочек.

По автокредитам и кредитам под залог авто на третий квартал Банк России установил ограничение в 20% от общего объема выдач.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что еще изменится в жизни южноуральцев в июле-2025.