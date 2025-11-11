Челябинцам посоветовали готовиться к осознанным покупкам

Товары на маркетплейсах дорожают

«Забываем про дешевые товары, приходим к осознанному потреблению». Такое заявление на форуме «Маркетплейсы. ДНК будущего 2026» сделала челябинский продавец одежды на онлайн-площадках Елена Никонорова. Селлеры сталкиваются с ростом тарифов на услуги платформ, повышением налогов и изменениями в правилах ввоза товаров. Тем не менее маркетплейсы остаются для многих главным каналом продаж, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Для самостоятельных продаж нужно раскручивать свой бренд, вкладывая не меньше денег в рекламу. У таргетированной очень дорогой отклик. Клиент на маркетплейсе уже готов к покупке. Это выручка здесь и сейчас», — отмечает женщина.

Елена Никонорова считает, в условиях перемен в экономике товары могут стать дороже, их будут меньше покупать. Поэтому потребление станет более осознанным.

«Не спонтанные вещи одноразовые, как раньше выбирали. Я лучше возьму одну хорошую вещь, но буду долго ее носить. Поэтому, наверное, мы к этому придем — к более осознанному потреблению. Уже ушла эпоха дешевых товаров. Это нужно очень четко понимать», — говорит она.

Руководитель компании также отметила, что при продаже товаров онлайн важно выводить новые изделия.

