Челябинская «Опора России» будет бороться с потребительским экстремизмом

Итогом должно стать снижение нагрузки на малый и средний бизнес

Челябинское отделение «Опоры России» начинает системную борьбу с массовыми случаями недобросовестного поведения покупателей на маркетплейсах. Явление, которое предприниматели называют потребительским экстремизмом, наносит значительные убытки продавцам и в конечном счете приводит к росту цен для всех. Об этом сообщили на форуме «Маркетплейсы. ДНК будущего 2026», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Селлеры регулярно сталкиваются с целым рядом злоупотреблений: покупатели возвращают на маркетплейсы подмененные или уже использованные товары. Есть примеры шантажа с отзывами, когда потребитель угрожает уронить рейтинг продавца, если не получит скидку.

Для решения проблемы «Опора России» создает специальную рабочую группу. Ее задачей станет разработка конкретных поправок в законодательство, которые защитят права добросовестного бизнеса.

«Мы сейчас создаем рабочую группу, куда будут входить юристы, селлеры, представители маркетплейсов. Цель — разработать изменения в нормативные акты для искоренения последствий потребительского экстремизма», — сообщил председатель комитета по маркетплейсам региональной «Опоры России» Евгений Бабакаев.





По мнению экспертов, это не только снизит нагрузку на малый и средний бизнес, но и поможет сдержать необоснованный рост цен, так как предпринимателям больше не придется закладывать в стоимость товара риски от действий недобросовестных потребителей.

