Челябинскому тракторному заводу грозит штраф в 150 тысяч рублей из‑за нехватки спецодежды

Прокуратура выявила на предприятии нарушения прав работников

В Челябинске подвели итоги прокурорской проверки на «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ее проводили в конце прошлого года из-за жалоб работников на нарушения правил охраны труда. Людям в течение трех лет не выдавали спецодежду, ботинки, каски и защитные перчатки. Установлено, что права сотрудников действительно нарушались. Им не только не выдавали спецовку, но и заставляли работать в цехах, где не соблюдался температурный режим.

Руководителю «ЧТЗ-Уралтрак» по результатам прокурорской проверки и. о. гендиректора Игорю Афанасьеву внесли представление об устранении нарушений и объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении юридического и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда, необеспечение работников средствами защиты). Максимальная санкция для юридических лиц по этой статье — штраф в 150 тыс. рублей, для должностных — до 30 тыс. рублей. Материалы административных дел отправлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Челябинской области.

В результате мер прокурорского реагирования права работников восстановлены. По информации надзорного ведомства, всем сотрудникам выдали новую спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», руководство Челябинского тракторного завода обещало до 15 января обеспечить всех сотрудников производства новой спецодеждой, ботинками, касками, средствами индивидуальной защиты. Также сообщалось, что в 2022 году запланирована индексация зарплат до уровня инфляции.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе ЧТЗ, будет ли руководство оспаривать привлечение к административной ответственности. На момент публикации ответ не поступил.

