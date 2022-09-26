Челябинское УФАС выявило второй сговор на торгах по поставке запчастей для трамваев

Общий ущерб от работы картеля составил 32,7 млн рублей

Челябинское УФАС России выявило картель на торгах по поставке запчастей для трамваев и троллейбусов. Общий доход участников антиконкурентного соглашения составил 32,7 млн рублей, сообщили в ведомстве.



По данным антимонопольного органа, девять компаний из Челябинска и Екатеринбурга участвовали в картельном сговоре с 2019 по 2021 год.



Компании использовали следующие модели: «вальс-карусель» (участники подают несколько заявок и создают мнимую конкуренцию. При отсутствии других участников минимальное ценовое предложение делает один из участников сговора), «единственный поставщик» (ответчики не делают ценовых предложений за исключением заранее определенного ими победителя торгов), «таран» (устранение добросовестных участников торгов путем демпинга начальной цены).



Напомним, в августе региональное УФАС обнародовало информацию о сговоре ООО «Базис», ООО ТД «Южуралэлектротранс», ООО «Южуралэлектротранс» и ООО «Электротранспорт» во время участия в аукционах по закупке автозапчастей для трамваев. Общая сумма начальных цен контрактов Напомним, в августе региональное УФАС обнародовало информацию о сговоре ООО «Базис», ООО ТД «Южуралэлектротранс», ООО «Южуралэлектротранс» и ООО «Электротранспорт» во время участия в аукционах по закупке автозапчастей для трамваев. Общая сумма начальных цен контрактов составила 124 млн рублей . Компании использовали аналогичные методы антиконкурентных соглашений.

По данным антимонопольного органа, участники сговора использовали одни и те же телефонные номера, адреса электронной почты. Также у компаний при участии в закупках совпадали IP-адреса.Таким образом, участники торгов нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Их привлекут к административной ответственности.