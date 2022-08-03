Четыре челябинские компании уличили в сговоре при участии в аукционах на закупки автозапчастей для трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.
По данным антимонопольного ведомства, в сговоре участвовали ООО «Базис», ООО ТД «Южуралэлектротранс», ООО «Южуралэлектротранс» и ООО «Электротранспорт».
«Хозяйствующие субъекты заключили антиконкурентное соглашение при участии в 9 закупках в 2019 — 2021 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составила 124 млн рублей», — рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС России.
Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, таким образом они решили устранить других участников торгов и заключить контракт по выгодной цене.
Компании использовали следующие модели: «вальс-карусель» (участники подают несколько заявок и создают мнимую конкуренцию. При отсутствии других участников минимальное ценовое предложение делает один из участников сговора), «единственный поставщик» (ответчики не делают ценовых предложений за исключением заранее определенного ими победителя торгов), «таран» (устранение добросовестных участников торгов путем демпинга начальной цены).
По данным антимонопольного органа, участники сговора использовали одни и те же телефонные номера, адреса электронной почты. А также у компаний при участии в закупках совпадали IP-адреса.
Таким образом, участники торгов нарушили п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Их привлекут к административной ответственности.
«Кроме того, ведомство продолжает рассмотрение второго дела о сговоре на аналогичных аукционах восьми хозяйствующих субъектов», — добавили в региональном УФАС.
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