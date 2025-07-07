На «Иннопроме‑2025» подписали первые соглашения для развития экономики Челябинской области

Роботизация, беспилотники, антикоррозионная защита — основные направления договоренностей

Делегация Челябинской области работает на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». В присутствии первого заместителя губернатора Ивана Куцевляка прошло подписание нескольких соглашений, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южно-Уральский промышленный кластер беспилотных летательных аппаратов и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России совместно займутся развитием межрегиональной и межотраслевой кооперации. Это поможет эффективной реализации национальных проектов и наращиванию импортозамещения. Стороны намерены совершенствовать промышленную инфраструктуру региона. Такая работа положительно скажется на росте валового продукта области, повысит инвестиционную привлекательность, создаст дополнительный позитивный имидж Южного Урала как надежного и высокопрофессионального партнера.

Центр промышленной роботизации и Клуб молодых промышленников объединят усилия для развития новых направлений в промышленной сфере, в том числе роботизации.

Компании «Завод АМО Сталь» и «ВМТ» подписали дилерский договор по расширению географии продаж линейных промышленных роботов-манипуляторов AMO-S.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, компания «УралЭнергоРесурс» и Центр промышленной роботизации намерены сотрудничать в сфере промышленной автоматизации и роботизации. Итогом совместной работы, как ожидается, станут структурные изменения в высокотехнологичной экономике.

«УралЭнергоРесурс» также подписал соглашения с компаниями «МеталлПластПриорити», «Инжин», «Прокабель» и «МеталлПластСибирь». Цель всех договоренностей — продвижение технологии антикоррозионной защиты с помощью термопластичных полимерных покрытий. Центр компетенций в этом направлении создан при поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области.