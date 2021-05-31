Челябинский центр «Мой бизнес» возглавит Ирина Казанцева

Она будет временно исполнять обязанности руководителя регионального института поддержки предпринимательства

Артур Юсупов сегодня, 31 мая, завершил свою профессиональную деятельность в должности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области. С 1 июня он уходит в отставку. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, посвященном празднованию четырехлетия центра. Временно исполнять обязанности руководителя регионального института поддержки предпринимательства будет первый заместитель генерального директора Ирина Казанцева.

Артур Юсупов возглавил всероссийскую сеть институтов поддержки — Ассоциацию центров «Мой бизнес».

«Артур Юсупов вместе со своей командой проделал качественную и объемную работу по развитию регионального центра „Мой бизнес“, который сегодня является примером для других регионов. Уверен, что наше с ним сотрудничество продолжится уже в рамках Ассоциации институтов развития предпринимательства, где он теперь руководитель и председатель правления. Нашей области это дает дополнительные ресурсы и возможности для лоббирования интересов региона и развития всего предпринимательского сообщества», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Его временный предшественник Ирина Казанцева прошла путь от ведущего специалиста Центра поддержки и развития предпринимательства Минэкономразвития области до заместителя министра, курирующего вопросы развития бизнеса, инноваций, потребительского рынка и экспортной деятельности. С 2015 года она возглавляла Фонд содействия кредитованию Челябинской области, а с 2016 года занимает должность заместителя генерального директора центра «Мой бизнес».

Челябинская область первой в стране внедрила принцип «единого окна» для бизнеса. Эта практика получила признание у министерства экономического развития РФ и продолжена в 84 регионах страны. Центр «Мой бизнес» открыл филиалы в Златоусте, Кыштыме и Магнитогорске, планируется расширение офисов на Южноуральск, Сатку, Верхний Уфалей и Карталы.