Челябинская обувная фабрика предложила новые меры борьбы с контрафактом

В прошлом году в регион ввезли более 7 тыс. пар поддельной продукции

Обувная фабрика «Юничел» (Челябинск) видит необходимость в разработке дополнительных мер борьбы с контрафактной обувью. Объемы незаконного ввоза такой продукции в регион ежегодно растут. Алгоритм защиты внутреннего рынка от контрабанды обсудили участники выездного совещания.

В мероприятии приняли участие уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, челябинский транспортный прокурор Николай Кривегин, министр экономического развития региона Наталья Лугачева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров и депутат регионального парламента, директор по развитию фабрики «Юничел» Алексей Денисенко.

Российская обувная фабрика «Юничел» — один из крупнейших отечественных производителей обуви, но вынуждена терять доходы из-за роста поставок контрафактной продукции. Проблема недобросовестной конкуренции мешает производителям наращивать объемы производства, создавать новые рабочие места и повышать зарплаты сотрудникам, считают представители фабрики.

«Только на территории Челябинской области за 2022 год сотрудниками правоохранительных органов было выявлено более 7 тыс. пар контрафактной обуви. По данным Федеральной таможенной службы, во взаимодействии с контролирующими органами за 10 месяцев 2022 года было проверено 180 транспортных средств, перевозящих обувную продукцию (0,09% от общего количества) и выявлено 18 транспортных средств (0,3% от общего количества), перевозивших обувную продукцию с нарушением законодательства РФ»,— такая статистика была озвучена на совещании по борьбе с контрафактом.

По словам добросовестных игроков рынка, есть необходимость в принятии дополнительных мер борьбы с контрафактом. Это нужно, чтобы повысить эффективность работы правоохранительных органов по пресечению деятельности преступных групп и перекрытию каналов поставок. Для выявления новых точек продаж контрафактной обуви планируется организовать в регионе совместные с полицией рейды.

Напомним, в декабре челябинская фабрика обуви «Юничел» отправила 1 тыс. пар обуви жителям Донбасса. Фирменные зимние ботинки и сапоги получили мирные жители подшефных Челябинской области Ясиноватой и Волновахи. Совместно с челябинским отрядом ОМОН Росгвардии на фабрике утвердили требования к «обуви поля боя», чтобы начать выпуск берцев по ГОСТам военных.