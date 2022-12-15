Челябинский производитель обуви отправляет 1000 пар жителям Донбасса

Зимние ботинки и сапоги предназначены для мирного населения подшефных Южному Уралу Ясиноватой и Волновахи

Фабрика «Юничел» по инициативе депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко отправляет в ДНР партию гуманитарной помощи. Это первая столь крупная поставка обуви именно для гражданских дончан, рассказал Алексей Денисенко Первому областному информагентству.



«Мы помогали в свое время пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области, в Ясиноватую и Волноваху юничеловские ботинки отправляем впервые. Но вообще держим связь с ДНР, точечно помогаем нашим добровольцам, уезжающим на передовую, и беженцам, переселившимся в Челябинскую область», — рассказал Алексей Денисенко, директор по развитию фабрики «Юничел».

По словам депутата, челябинская фабрика не специализированное предприятие, поэтому заказов для армии до сих пор не выполняет: у военных свои ГОСТы и требования к продукции, в том числе обуви. Но сейчас специалисты предприятия работают с челябинским отрядом ОМОН Росгвардии: согласовывают эти требования, чтобы начать выпуск «обуви поля боя».

Напомним, с началом специальной военной операции многие предприятия Челябинской области начали целенаправленно собирать гуманитарную помощь для Народной милиции и жителей ДНР и ЛНР, а затем — для мобилизованных и добровольцев, вливающихся в ряды ВС РФ. Сбор ведется и отдельными волонтерами, и общественными организациями, регулярно колонны груза отправляют реготделения политических партий и Общероссийского народного фронта.