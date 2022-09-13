В Челябинске открылись сезонные продуктовые ярмарки

Овощи и фрукты на 10% дешевле, чем в супермаркетах

В Челябинске развернулась бойкая торговля сезонными овощами и фруктами: на торговых развалах сегодня представлен богатый урожай от местных садоводов. Корреспондент ИА «Первое областное» посетила несколько сезонных ярмарок города: удивили не только цены, но и сама продукция.

На дорожных «островках» на оживленном перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы не протолкнуться, садоводы здесь выстроились плечом к плечу, разместив перед собой незатейливые торговые лотки — перевернутые ящики и коробки. Есть и более цивилизованный вариант — раскладные столы и стулья.





Ценников у продукции почти нет, поэтому вопрос «Сколько стоит?» раздается дружно хором под оглушительный гул дороги и визг тормозов. Помидоры садоводы продают здесь по 150—180 руб./кг, огурцы — 70—100 руб./кг, яблоки — 40—60 руб./кг, груши садовые — 70—80 руб./кг. По законам ярмарки, конечно, можно торговаться и пытаться сбить цену. Это только приветствуется, поскольку торговать урожаем молча — лучше не торговать вообще, говорят садоводы. Неразговорчивых продавцов - здесь единцы, но встречаются и такие.





Выбираем в пакетик бурые помидоры «бычье сердце» размером с кулак, но цену называют уже не 150, а почему-то 200 руб./кг и предлагают попробовать другой новый сорт - помидоры продолговатой формы. Выбор большой - на любой вкус и цвет: желтые, бурые, красные помидоры, а также черри по 120 руб./кг.





На прилавке видим необычный овощ-корнеплод фиолетовой расцветки.

«Целыми днями спрашивают у меня, что это. Никто не знает! А это кольраби — сорт капусты такой, очень полезной в ежедневном рационе. Из нее можно салаты делать, добавлять в рагу, просто тушить. Если разрезать — внутри как обычная капуста, ничем не отличить. Выращиваю у себя на участке не первый год, хорошо покупают», — поясняет торговец, подуставший от праздного любопытства прохожих.





Рядом торгуют местной кукурузой с дачи. За одну штуку початка средней величины придется отсчитать 20 рублей. Это в пять раз дешевле, чем привозная кукуруза из стран Средней Азии, стоимость которой достигает 100 рублей за штуку. Тыкву весом 2,5 кг можно купить за 80—100 руб., свеклу — по 40 руб. за штуку, морковь — по 50 руб. за кг. В целом стоимость сезонных овощей и фруктов на ярмарке доступнее на 10%, чем в челябинских супермаркетах.

Выбор яблок на прилавках большой — здесь есть и легендарный сорт «Апорт», зимостойкий — «Аркаим», а также уральское наливное — желтые крупные ранетки с невероятным запахом и ароматом, очень сладкие. Их продают садоводы всего по 40—60 руб./кг. Коробки по 10 кг с уральскими наливными яблочками расходятся в считанные часы, спрос на них у покупателей очень большой — берут в основном детям, да и на компоты, говорят продавцы. Груши тоже весьма популярны — по 100 руб./кг.





На сезонной ярмарке по улице Молодогвардейцев, где оборудованы специальные места торговли для садоводов, можно купить «самый лучший» перец чили (со слов продавцов), выращенный на Южном Урале. Продают по 50 руб. за штуку. Также есть в продаже перец чили в горшках, который можно выращивать круглый год прямо на подоконнике собственной кухни. Покупать перец в горшочке выгоднее, хотя и цена дороже - 350 руб./шт.

Болгарский перец в этом году особо уродился у челябинских садоводов — плоды мясистые и сочные, но урожая перца много, поэтому цена доступная: три садовых перца продают за 100 рублей.





Уйти с сезонной ярмарки без покупок невозможно: овощи и фрукты здесь отличаются от тех, что в супермаркетах, и внешним видом, и свежестью, и особым ароматом. Энергетика здесь другая, что ли? Особо приятно получить свою покупку из рук бабушки, которая улыбнется и заботливо положит купленное тобой в пакетик, обернет несколько раз, чтобы лучше сохранить. Еще и скажет вдогонку, чтобы приходили еще.





В этом году в Челябинске откроется более 50 сезонных продовольственных ярмарок, на которых свою продукцию представят местные фермеры, садоводы, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Для получения разрешения на торговлю, а также предоставления места на согласованной мэрией ярмарке предпринимателям необходимо обращаться в администрацию соответствующего района.