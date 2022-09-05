В Челябинске откроется более 50 сезонных продуктовых ярмарок

В мэрии согласовали места для их размещения

Более 50 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции будут работать с 15 сентября по всей территории города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Для получения разрешения на торговлю, а также предоставления места на ярмарке предпринимателям необходимо обращаться в администрацию соответствующего района.

«За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в соответствии с законодательством, при осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, полиция вправе изъять продукцию», — уточнили в челябинской мэрии.

На сезонных ярмарках торгуют не только фермеры, но и обычные садоводы, в этом году к ним присоединятся владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), имеющие статус самозанятых. Они также смогут реализовывать продукцию, выращенную в ЛПХ, на льготных условиях в торговых сетях с осени этого года.

Для участия в сезонных ярмарках гражданам необходимо подтвердить, что торговля ведется продукцией, выращенной на собственном приусадебном участке. Для этого нужно предоставить документ, оформленный органом местного самоуправления или правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан. Для таких категорий граждан предусмотрена льгота в размере 30% по оплате аренды торговых мест на ярмарках.

От внесения арендной платы за торговые места на ярмарках в Челябинске полностью освобождаются женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте старше 60 лет, если торгуют собственной продукцией, инвалиды (при наличии справки).

Публикуем список согласованных администрацией Челябинска торговых площадок для размещения сезонных продуктовых ярмарок:

Курчатовский район

пр. Победы, д. 204

ул. Скульптора Головницкого, д. 14

пр. Краснопольский, д. 13г

ул. Чичерина, д. 17

пр. Комсомольский, д. 70

пр. Комсомольский, д. 115

между домами по Комсомольскому проспекту, д. 69 и по ул. Солнечная, д. 40

ул. Молодогвардейцев, д. 25

пр. Победы, д. 330а

пр. Победы, д. 350а

пр. Краснопольский, д. 1

пр. Краснопольский, д. 7б

ул. Профессора Благих, д. 59

ул. Бейвеля, д. 112

ул. Бурденюка, д. 1/3

ул. Скульптора Головницкого, д. 28а

ул. Шагольская, д. 10

пр. Комсомольский, д. 36

ул. Чайковского, д. 16

пр. Комсомольский, д. 28



Ленинский район

ул. Агалакова, д. 66

ул. Гагарина, д. 50

ул. Гагарина, д. 52

ул. Гагарина, д. 58

ул. Гагарина, д. 12

ул. Тухачевского, д. 11

ГСК № 306

ГСК № 310

Металлургический район

ул. 50-летия ВЛКСМ между домами 35 и 37

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 11

ул. Сталеваров, д. 66

ул. Прокатная, д. 24

шоссе Металлургов, д. 19

ул. 60-летия Октября, д. 26

ул. Комаровского, севернее МКД № 1—3

ул. Черкасская, д. 4

Тракторозаводский район

ул. Артиллерийская, д. 65—67

ул. Зальцмана, д. 10

ул. Марченко, д. 13

ул. Героев Танкограда, д. 55

ул. Мамина, д. 17

Калининский район

ул. Бр. Кашириных, д. 124

ул. Молодогвардейцев, д. 41г

пр. Победы, д. 113

пр. Победы, д. 315

Центральный район

ул. Худякова, д. 7

ул. Худякова, д. 9

ул. Академика Королева, д. 24

Советский район

ул. Курчатова, д. 5в

ул. Челябинская, д. 5

ул. Семеноводческая, д. 4а

