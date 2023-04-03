Челябинские ревизоры проверят траты на развитие сельского хозяйства

КСП изучит расходование 321 млн рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проведению контрольного мероприятия в Минсельхозе Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предметом проверки стала деятельность министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». Объем расходов областного бюджета по госпрограмме в 2022 году составил 321 млн рублей.

«Контрольное мероприятие включает анализ достижения целевых показателей госпрограммы, проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам, бюджетным учреждениям, проверку расходов на обеспечение выполнения функций министерства», — уточнили в КСП региона.

Также ревизоры проверят законность использования государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.