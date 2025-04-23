Челябинская «Увелка» подписала декларацию о стабилизации цен на гречку

Компания гарантирует оперативную поставку крупы на торговые прилавки

ООО «Ресурс» (бренд «Увелка») подписало декларацию о стабилизации цен на гречку. Как сообщает Челябинское УФАС России, компания добровольно ограничила отпускную цену на крупу и гарантировала своевременные поставки продукции. Компания приняла обязательства в рамках соглашения с Минсельхозом области.

«Декларация заключена в соответствии с разработанным антимонопольным ведомством постановлением Правительства РФ № 662. Механизм предусматривает возможность для региональных властей в случае необходимости заключать с компаниями соглашения о стабилизации цен на товары», — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Кроме того, южноуральский производитель продуктов питания гарантировал своевременную и оперативную поставку указанной крупы. По мнению антимонопольного органа, такая мера будет способствовать стабилизации цен на крупу и повысит ее доступность для жителей региона.

Также Челябинское УФАС России рекомендовало торговым сетям транслировать снижение цен на указанный товар потребителям.

Ранее один из ведущих агрохолдингов Южного Урала, ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы.

