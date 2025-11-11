Челябинские продавцы считают убытки от подорожания услуг Wildberries и Ozon

Цены на услуги на торговых площадках выросли в шестой раз за год

Продавцы из Челябинской области фиксируют растущие убытки из-за очередного повышения тарифов крупными маркетплейсами. Это уже шестое подорожание услуг торговых площадок с начала 2025 года, сообщает сайт Bfm74.

По словам предпринимателей, торговать на таких площадках, как Wildberries и Ozon, становится все менее выгодно. Комиссии, логистика и плата за хранение съедают значительную часть выручки.

«Комиссии зависят от категории, цены и типа доставки. На Ozon при продаже со склада площадки комиссия достигает 30—45%, при доставке со своего — до 49%. У Wildberries она ниже, но компенсируется штрафами и логистикой»,

— поясняет E-COM директор ПКФ «Таврос» Виталий Долженко.

Эксперты отмечают, что продавцы вынуждены закладывать растущие издержки в цены, из-за чего товары на маркетплейсах в среднем уже на 15—20% дороже, чем в обычной рознице. Основатель бренда Luckroute Денис Бородако подтверждает:

«При росте комиссии на 5% цену на товар приходится увеличивать на 8%, чтобы сохранить прежний уровень прибыли».

В результате многие местные предприниматели начинают развивать собственные интернет-магазины, чтобы уйти от зависимости от комиссий гигантов. Как отмечает генеральный директор компании LaPrima Денис Силин, маркетплейсы для многих перестали быть каналом для заработка, превратившись в обязательное, но часто убыточное присутствие на рынке.