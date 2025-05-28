Челябинская область выделяет дополнительные средства на соцподдержку семей участников СВО

По поручению главы региона расширено число получателей мер поддержки

В Челябинской области в 2025 году по поручению губернатора Алексея Текслера расширено число получателей мер социальной поддержки среди семей участников СВО из средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства.

При отсутствии прямых родственников право на единовременные выплаты предоставляется их опекунам и попечителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам в установленном порядке. Кроме этого, упрощены условия получения отдельных региональных выплат для самих военнослужащих.

Кроме того, 743 миллиона рублей из областного бюджета дополнительно выделено на приобретение коммунальной техники для содержания дорог и общественных пространств муниципальных образований региона: планируется закупить 122 единицы техники, ресурсы на эти цели получат большинство территорий области.

Наряду с этим в регион поступят дополнительные целевые средства из федерального бюджета в сумме 18 миллионов рублей на приобретение оборудования для борьбы с лесными пожарами, создание единой информационной системы для учреждений здравоохранения и ежегодные денежные выплаты почетным донорам России.

Вопросы, касающиеся изменений в бюджете региона на 2025 год, Заксобрание рассмотрит на майском заседании.



Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что Челябинская область получит дополнительно 15 миллиардов рублей на строительство метротрама.