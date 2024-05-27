Челябинская область вошла в топ‑5 самых открытых для промтуристов регионов

Количество посетителей заводов региона растет из года в год

Челябинская область вошла в топ-5 регионов по степени открытости для промтуристов. В лидерах рейтинга гостеприимных предприятий — Трубная металлургическая компания (в нее входит ЧТПЗ с цехом «Высота 239»), Магнитогорский металлургический комбинат и промышленная компания «ОМК» (включает челябинский завод «Трубодеталь»). Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Специалисты АСИ провели исследование при поддержке Минпромторга России. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 85 регионов: руководители, технологи, конструкторы, рабочие. 90% работников предприятий считают, что их производства должны быть доступными для посетителей.





В 2023 году предприятия Челябинской области посетили 74 тысячи туристов. Это на 34% больше, чем в 2022-м, когда заводы посмотрели 56 тысяч человек. Более 50% турпотока — это профориентационные программы для школьников и студентов вузов и ссузов, а 17% — деловые миссии. Остальное — обычные промышленные экскурсии. Об этом на февральской стратегической сессии по развитию промышленного туризма рассказывал гендиректор челябинского Центра проектного развития Максим Мельников. Всего в регионе более 40 предприятий принимают организованные группы.

«В Челябинской области сформирован системный подход, когда вовлекаются в развитие промышленного туризма практически все органы исполнительной власти, разнообразные предприятия и туристический бизнес. Регион готов к новому рывку в развитии промышленного туризма, переходу его на качественно новый уровень, к привлечению целого пула предприятий, работе над системными мерами поддержки», — подчеркивала директор проектов по туризму дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко.

Опрос АСИ показал, что самыми открытыми отраслями являются металлургия, народно-художественные промыслы, производство детских товаров, машино- и станкостроение, химическая сфера. Неохотно организуют экскурсии судостроительные предприятия, фармацевтическая и медицинская промышленность, инновационные компании и производители строительных материалов.

52% участников исследования считают, что предприятия должны открывать свои двери, чтобы показать школьникам и студентам перспективы работы. О необходимости экскурсий для знакомства потенциальных заказчиков и поставщиков с продукцией предприятия заявили 25% респондентов. 13% сказали, что так можно рассказать о качестве производимой продукции и безопасности технологического процесса. Для 7% промышленные экскурсии — возможность показать детям работу родителей, а для 3% — рассказать об экологической политике местным жителям.

Только 10% респондентов считают, что предприятия не должны открываться для посетителей. Основной аргумент — «это не принесет пользы предприятию» (36%). 23% опрошенных опасаются промышленного шпионажа и видят угрозу, что туристы узнают секреты производства. 13% считают, что посетители мешают производственным процессам и отвлекают от работы.

В 2022 году промышленными туристами стали 800 тысяч россиян, а в 2023-м — уже более миллиона человек. По данным АСИ, каждый 100-й житель страны побывал с экскурсией на предприятии.