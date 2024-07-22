Челябинская область вошла в топ‑20 регионов по количеству выданных ипотечных кредитов

Регион расположился на 16‑м месте

В период с июня 2023 года по июнь 2024-го в Челябинской области на тысячу человек пришлось 32,2 ипотечного кредита. С таким показателем Южный Урал разместился на 16‑й строчке рейтинга по количеству выданных кредитов за последний год, передают исследователи издания «РИА Новости».

За первые пять месяцев 2023 года южноуральцам выдали на 20% кредитов больше, чем за этот же период в 2024 году. Средняя сумма, которую жители региона занимали у банков, в первом полугодии 2024 года, составила 2,57 миллиона рублей.

Большая часть южноуральцев, купивших квартиры в ипотеку, платит исправно. По данным на 1 июня, в регионе зафиксировано всего 0,33% задолженностей.

Для сравнения: соседняя Свердловская область расположилась на 9‑м месте «ипотечного» рейтинга. За год на тысячу человек там пришлось 34,8 выданных кредитов. В первом полугодии 2024 года свердловчане оформили на 16,6% кредитов меньше, чем за тот же период в 2023 году. Средний размер займа — 3,26 миллиона рублей. При этом должников там чуть больше, чем в Челябинской области, — 0,34%.

В Челябинской области активно строят новые дома. Только за первые шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья. Южноуральцам доступны разные виды ипотеки, в том числе семейная, которую не так давно продлил президент России Владимир Путин.