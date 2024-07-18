На Урале объем ввода жилья в эксплуатацию вырос на 12,3%

В январе — июне 2024 года сдали 4,8 миллиона квадратных метров

На Урале в январе — июне текущего года ввели в эксплуатацию 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,3% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО. По поручению главы государства Владимир Якушев держит на контроле вопросы жилищного строительства в регионах округа.

«Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО уже превысил 11,6 миллиона квадратных метров, запуск новых проектов жилищного строительства продолжается», — подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, благодаря принятому президентом России решению о продлении доступной семейной ипотеки в первую очередь будут улучшаться жилищные условия семей с детьми.





В настоящее время 99,6% площадей новостроек строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу.

Лидером по объемам ввода жилищного строительства является Свердловская область, где сдано в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, на втором месте Тюменская область — 1,4 миллиона квадратных метров. Третью позицию занимает Челябинская область с показателем ввода жилья в январе — июне 2024 года 1 миллион квадратных метров.