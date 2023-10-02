Челябинская область вошла в топ‑15 российских регионов по доступности ипотеки

За год количество семей, имеющих возможность приобрести квартиру в кредит, увеличилось

В Челябинской области за год увеличилось количество семей, которые могут позволить себе приобрести в кредит двухкомнатную квартиру. В рейтинге по доступности ипотеки регион занял 15-е место, передают исследователи издания «РИА Новости».

Согласно исследованию, по данным на август 2023 года, 35,5% южноуральских семей имеют возможность взять кредит на покупку двухкомнатной квартиры и выплатить его. В 2022 году такую возможность имели 33,3% семей. За год количество таких семей увеличилось на 2,2%.

В тройку лидеров рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ — там количество семей, способных купить квартиру в ипотеку, за год выросло от 1,3 до 7,4%.

В тройке аутсайдеров — Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан — там показатели варьируются от −0,9 до 3%.

Эксперты отметили, что за последние два года ипотечное кредитование продолжило показывать значительные результаты. Во многом это стало следствием поддержки рынка новостроек разнообразными госпрограммами и программами субсидирования ставок со стороны застройщиков.

В Челябинской области, как и в других уральских регионах, строят новое жилье с высокой скоростью. Например, на Урале за восемь месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 5,7 миллиона квадратных метров новостроек, что в 10 раз больше площади всего Челябинска.