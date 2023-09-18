В регионах Урала с высокой скоростью строят жилье. За восемь месяцев этого года ввели в эксплуатацию 5,7 миллиона квадратных метров новостроек, сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Это в десять раз больше, чем площадь всего Челябинска.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году на Урале должны возвести 7,5 миллиона квадратных метров жилья. Динамика строительства говорит о том, что план будет выполнен, заявил Владимир Якушев.
«Не менее важно, что активно формируется строительный задел на следующие годы. Так, объемы начатого строительства в этом году почти вдвое превосходят показатели прошлого года», — отметил полпред.
В УрФО уже сейчас действует 1,7 тысячи разрешений на строительство на 14 миллионов квадратных метров жилья. Из них с 1 января по 1 августа 2023 года начали строить 296 многоквартирных домов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, ранее в челябинских новостройках открылись новые спорткомплексы. Один появился в ЖК «Вместе», а второй открыли на месте заброшенного недостроя в районе ДК ЧТПЗ.