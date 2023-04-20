Челябинская область стала регионом-лидером по развитию промышленного туризма

Губернатора Алексея Текслера наградили на заседании акселератора АСИ

Челябинская область вошла в топ-8 регионов, лидирующих в развитии промышленного туризма. Награду губернатору Алексею Текслеру на заседании акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» вручил помощник президента РФ Максим Орешкин. Мероприятие организовало Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа по развитию и продвижению промышленного туризма в Челябинской области ведется на протяжении нескольких лет. Второй год подряд регион принимает участие во всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Сейчас Южный Урал входит в топ-7 регионов с самым высоким уровнем развития промтуризма по версии рейтинга «Промышленный туризм: лидеры России — 2022».

«Когда мы говорим о развитии региона — нет мелочей. Тема промышленного туризма широкая. Развивая его, мы отмечаем большое количество эффектов. Пример — Златоустовская оружейная фабрика. Промышленные предприятия Златоуста мы включили в национальный туристический маршрут, который проходит по горной части региона с посещением национального парка „Таганай“. Таким образом, промышленный туризм вносит свой вклад в развитие туризма в целом», — подчеркнул во время своего выступления Алексей Текслер.

Отметим, 40 предприятий Челябинской области проводят экскурсии на свое производство. 7 из них прошли акселератор по развитию промышленного туризма, организованный АСИ. Это «Компания АиР», ММК, Златоустовская оружейная фабрика, группа «Магнезит», ЧТПЗ, СКБ «Турбина», «Макфа».

«Лидер металлургической отрасли страны — ММК, на его базе создан центр компетенций промышленного туризма. Сегодня сюда приходит молодежь и видит, как динамично развивается предприятие. Возникает интерес прийти и работать здесь, что тоже очень важно. Кроме того, наши крупные промышленные предприятия рассказывают об экологических программах, которые внедряют. К примеру, цех „Высота 239“ ЧТПЗ — один из лучших цехов в металлургической отрасли, пример „белой металлургии“. Все это дает многочисленные эффекты: экономика, экология, профориентационная работа», — добавил глава региона.

Количество посещений в рамках промышленного туризма в регионе превысило 60 тысяч. Губернатор отметил, что добиться этих успехов удалось благодаря четкой выработанной стратегии, а также взаимодействию с АСИ. В свою очередь, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева добавила, что Челябинская область — один из первых регионов, который «поверил», что промышленность может быть открытой, и быстро включился в работу по развитию промышленного туризма.

«К 2025 году планируем увеличить количество посещений втрое. Более 20 регионов нас посетили в качестве региона-наставника по промышленному туризму. Будем продолжать и дальше развитие темы промышленного туризма», — резюмировал Алексей Текслер.