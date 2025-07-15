Челябинская область стала одним из лидеров промышленного туризма в 2024 году

Регион вошел в топ‑3 по всем направлениям оценки

Челябинская область стала одним из 17 российских регионов-лидеров промышленного туризма по итогам 2024 года. Результаты второй ежегодной «Системы оценки по развитию промышленного туризма в России» представили Агентство стратегических инициатив и ВНИЦ R&C.

Челябинская область эффективно развивала и продвигала свои производственные возможности, инициативы предприятий для местного сообщества, за что получила статус «Центр демонстрации промышленного потенциала». Всего его удостоены 17 регионов. Южный Урал второй по эффективности.

Челябинская область расположилась на третьем месте среди 10 регионов-лидеров, активно содействующих формированию и реализации на базе предприятий промышленных туров и производственных экскурсий. Южный Урал получил статус «Центр промышленных туров».

Предприятия Челябинской области эффективно взаимодействовали с деловыми сообществами для продвижения продукции и своего опыта, а также успешно привлекали инвестиции. В результате Южный Урал стал вторым из 11 регионов-лидеров, получивших статус «Центр деловой активности». При этом лучшими признаны практики Челябинской области.

Челябинская область — лучшая в сфере профессиональной ориентации населения: на южноуральских предприятиях успешно проводили стажировки для студентов и молодых специалистов, а также экскурсии для школьников в целях профориентации. Южный Урал — первый в списке пяти регионов-лидеров со статусом «Центр профориентации».

В целом по России в 2024 году посещаемость промышленных предприятий выросла на 112%. На 53% увеличилось количество предприятий с профориентационными экскурсиями. Всего производства посетили свыше миллиона школьников и студентов — это на 219% больше, чем в 2023 году.

«Промышленный туризм трансформируется в полноценный инструмент развития регионов — как в части профориентационной работы, так и в формировании устойчивого интереса к отечественной индустрии. Итоги оценки за 2024 год демонстрируют, что все больше регионов и предприятий рассматривают это направление как стратегически важное для укрепления производственного потенциала, кадрового обеспечения и повышения деловой активности»,— отметила директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

Уточняется, что регионы оценивали более чем по 300 показателям. Эксперты также выявляли, на что нужно обратить внимание в том или ином регионе и какие действия нужно предпринять для дальнейшего развития промышленного туризма. Результаты оценки учитываются в рейтинге эффективности промышленной политики Минпромторга России.

Ранее в Челябинской области выпустили путеводитель по промышленному туризму. В буклете представлены 17 экскурсий, которые проводят различные предприятия.