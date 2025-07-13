В Челябинской области выпустили путеводитель по промышленному туризму

С его помощью можно ознакомиться с маршрутами и заказать экскурсию

Центр проектного развития презентовал 36-страничный гид-путеводитель по промышленному туризму в Челябинской области. На страницах издания описаны 17 экскурсий, которые проводят южноуральские промышленные предприятия, и размещены QR-коды для быстрого заказа экскурсии, сообщили в пресс-службе Центра.

Экскурсии проводят Челябинский трубопрокатный завод, «ОМК Трубодеталь», «Уралкран», Челябинский завод металлоконструкций, ММК и многие другие. Участники экскурсии смогут посетить легендарную шестую доменную печь, самостоятельно провести контроль качества металла, научиться нарезать жгуты и устанавливать клеммы, стать свидетелем рождения бульдозера и побывать на одном из самых красивых промышленных предприятий.

«Промышленная экскурсия — это возможность познакомиться с передовыми действующими индустриальными площадками нашего края, а также получить яркие впечатления и новый туристический опыт»,— подчеркнула руководитель проектного офиса по промышленному туризму АНО «Центр проектного развития» Анна Калачева.

Отмечается, что все туристические маршруты, размещенные в новом путеводителе, рекомендованы к посещению экспертами по промышленному туризму.

Найти путеводители можно в туристско-информационных центрах Челябинской области. Электронная версия тут.