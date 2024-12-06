Челябинская область презентовала планы развития креативной экономики

Основная задача КИЧО — увеличить долю индустрии на 5%

Парижская неделя моды, съемки сериала «Плевако» в Троицке, создание региональной кинокомиссии. Проекты креативной экономики Челябинской области и планы развития презентовали на федеральной конференции, организованной Агентством стратегических инициатив. Как будет совершенствоваться это направление — в материале ИА «Первое областное».

В конце ноября в Челябинской области приняли закон о развитии креативных индустрий, построена нормативная база. Теперь регион может самостоятельно устанавливать критерии отнесения физлиц, ИП или организаций к субъектам креативных индустрий, формировать и вести соответствующий реестр, выделять приоритетные направления этой сферы.

Ключевые направления этой отрасли выделены, о них на конференции в Москве рассказала заместитель директора по развитию креативных индустрий АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

«Мы определили приоритетные направления: мода, IT, кино- и видеопроизводство, архитектура и урбанистика, дизайн. По каждому из пяти у нас есть среднеспециальное и высшее образование, а также отдельные отраслевые профессиональные комьюнити», — отметила Ирина Чиркова.



Челябинская область в последние два года активно работает над развитием креативных индустрий. Губернатор Алексей Текслер поддерживает эту сферу, к следующему году он поручил создать кинокомиссию в регионе.

В экосистеме КИЧО завязаны бизнес, сфера образования, творческие профессиональные сообщества и инфраструктура. Основные задачи сейчас — это увеличение доли креативных индустрий в структуре ВРП к 2030 году до 5%, более равномерное распределение креативных бизнесов в Челябинской области за счет создания креативных кластеров в территориях, а также выведение в легальную зону тех, кто работает «всерую».

«При достижении этих задач мы концентрируемся на уровне человеческого потенциала. Сохранение людей в регионе — главное для нас», — отметил заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артемов.

В следующем году в структуре регионального Минэкономразвития появится специализированное управление, будет создана опорная организация, а также заработает межведомственный координационный совет при губернаторе.

Среди масштабных мероприятий, которые в следующем году примет Челябинская область, — «Арт-премия», Российская креативная неделя — Урал, II Парижская неделя моды.