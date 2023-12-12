Челябинская и Ульяновская области договорились дружить регионами

Сотрудничество будут развивать в торгово‑экономической, научно‑технической и культурно‑гуманитарной сферах

Сегодня, 12 декабря 2023 года, в южноуральском правительстве подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Подписи под документом поставили главы регионов Алексей Текслер и Алексей Русских. На самом деле, сегодня обновлен договор о сотрудничестве 27-летней давности. Регионы связывают крепкие отношения, в которые на этот раз решено вдохнуть новую жизнь с учетом требований времени. О чем уже дружат регионы и на какие сферы будет распространено взаимодействие — в материале ИА «Первое областное».

В обновленном соглашении главы регионов договорились содействовать развитию и укреплению связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды и другие.





По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обновленное соглашение соответствует духу и требованиям времени.

«Сейчас многое динамично меняется, и документ учитывает все эти аспекты, в том числе и новые направления сотрудничества, которых раньше не было, например туризм. Ну а база, основа соглашения — это, конечно, наша промышленная кооперация (а мы с вами ее уже обсуждали не в первый раз). Сегодня, когда президент ставит задачу технологического суверенитета, импортозамещения, импортоопережения, эта задача крайне актуальна, тем более есть компетенции, в которых наши регионы сильны, в частности в машиностроении. И в Ульяновской, и в Челябинской области есть предприятия, которые активно в этом направлении работают, причем мы не конкурируем друг с другом — у нас фактически нет пересечения в номенклатуре, а значит, можем дополнить и усилить друг друга», — отметил Алексей Текслер.





Он выразил благодарность ульяновскому губернатору за приезд представительной делегации, в которую вошли в том числе представители двух десятков промышленных предприятий. За два дня они посетили несколько заводов в Миассе — АЗ «Урал», предприятия «СпецАвтоТранс» и «Трек» — и Челябинске, в том числе завод «Электромашина», где для ульяновских гостей провели экскурсию по промышленному технопарку ЗЭМ, а также презентацию хаба с зарядными станциями.





Директор технопарка, заместитель гендиректора по экономике и финансам завода «Электромашина» Сергей Малюков вкратце рассказал об устройстве и резидентах технопарка (а их семь) и предпосылках для его возникновения.

«Технопарк возник, когда появились три большие потребности. Первое — это импортозамещение — федеральная программа и основной ориентир, чтобы наши промышленники стали технологически независимыми, соответственно, такая задача есть, и мы ее будем выполнять. Второй запрос — нам, безусловно, нужны технологические партнеры, те, кто может обогатить нас знаниями, умениями, технологиями и позволяет нам производить ту продукцию, которую мы можем разрабатывать и имеем желание производить. И третий момент был связан с оживлением данной площадки, чего мы и добились», — рассказал он.





Гостей, в частности, познакомили с работой одного из резидентов технопарка ЗЭМ — Бюро технологической оснастки и механической обработки, которое является разработчиком и производителем нестандартного оборудования, а также взаимозаменяемых аналогов импортных механизмов в различных отраслях промышленности.

«Причем 80% технологических операций мы выполняем у себя. И в ближайшее время планируем создавать собственный слесарно-инструментальный участок на своей территории», — рассказал Сергей Малюков, отвечая на вопрос губернатора Ульяновской области о производителях.

Кстати, прямо во время экскурсии гости и принимающая сторона активно обменивались контактами и визитками, договариваясь о будущем взаимодействии.

«Знаю, что программа вашего пребывания, действительно, очень насыщенна. Уже достигнут ряд договоренностей по взаимным поставкам. Уверен, что будут практические результаты в виде контрактов и общих решений», — подвел итоги визита ульяновской делегации челябинский губернатор.

Он добавил, что обсудил с ульяновским коллегой не только вопросы промышленности, но и сделал ряд предложений о поставках в регион общественного транспорта, который производится на Южном Урале. Ульяновск — трамвайно-троллейбусный город, а у нас в регионе налажено собственное производство электротранспорта, напомнил Алексей Текслер, а также предложил развивать кооперационные связи не только в экономике, но и в других сферах.





«Учитывая наши компетенции, представляют взаимный интерес проекты в сфере высшего и среднего профессионального образования. Мы участвуем во всех крупных проектах, которые сегодня реализуются: строим межуниверситетский кампус мирового уровня по федеральной программе, участвуем в „Приоритете-2030“, буквально на днях прошли отбор в передовую инженерную школу на базе ЮУрГУ, у нас создан НОЦ мирового уровня и так далее. Считаю, образовательная сфера — одна из ключевых», — пояснил глава региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, поблагодарил Алексея Текслера за приглашение посетить Южный Урал и подтвердил, что бизнес-миссия, по его мнению, уже удалась.





«Мы приехали большой делегацией — более 20 промышленных компаний от Ульяновской области в лице топ-менеджеров. Вчера в Миассе посетили Уральский автомобильный завод и завод спецтехники, провели большую встречу с представителями бизнеса. Сегодня продолжаем работать в Челябинске, посетим несколько крупных промышленных предприятий. Есть новые наработки, которые выявили в результате переговоров. Уверен, что будут новые контракты, которые в конечном итоге хорошо скажутся на экономике субъектов. Впереди большая работа. Челябинская и Ульяновская области — это высокоразвитые промышленные регионы, обладающие новыми компетенциями и уникальными технологиями. В этой части мы можем друг друга дополнять. Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас, Алексей Леонидович, с компаниями и предприятиями Челябинской области в наш регион с ответным визитом в 2024 году. Уверен, что это также даст новый импульс развитию и взаимодействию наших регионов. В культуре, спорте, образовании и туризме однозначно будем сотрудничать», — отметил Алексей Русских.

В заключение двухдневного визита ульяновская делегация познакомилась с работой челябинского центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и побывала на предприятии «Метран».