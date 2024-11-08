Челябинская и Смоленская области подпишут соглашения о сотрудничестве

Состоялась встреча глав двух регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудили сотрудничество в бизнесе, образовании, культуре и других сферах. Для предпринимателей двух областей рассмотрели возможность организации бизнец-миссий.

Между регионам собираются подписать соглашения о сотрудничестве.

«Наша промышленность активно развивается, нам всегда нужны партнеры. Мы развиваем образовательную сферу: создали 17 центров „Профессионалитета“, сегодня лидеры в стране по количеству таких центров. Так же, как и для вас, вопрос развития среднего профессионального образования является ключевым, учитывая задачи, связанные с развитием кадрового потенциала в регионах. И, конечно, высшая школа — тоже важное направление. Мы строим межуниверситетский кампус. Знаю, что у вас в планах это тоже есть. Культурная и гуманитарная сферы тоже очень важны, чтобы наши связи были крепкими», — отметил Алексей Текслер.

Главы Смоленской области приезжал на Южный Урал, чтобы принять участие в Русском экономическом форуме. В рамках визита он посетил промышленные предприятия Челябинска.

Василий Анохин отметил, что Челябинск произвел впечатление динамично развивающегося региона, статус одного из центров российской промышленности по праву принадлежит городу. Смоленские предприятия покупают продукцию, произведенную на Южном Урале. Гость высоко оценил перечень пер поддержки для бизнеса. Он назвал их точечными и грамотными и примерил на Смоленскую область.<br />

Кроме того, стороны поговорили о совместной работе в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», председателем которой является Алексей Текслер.