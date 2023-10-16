Челябинск и Магнитогорск украсят сотнями светящихся деревьев к Новому году

На сайте госзакупок объявлены соответствующие торги

Администрации Челябинска и Магнитогорска объявили торги по украшению общественных территорий к Новому году сотнями светящихся деревьев. Подрядные организации должны завершить работы в начале декабря. Информация размещена на сайте госзакупок.

В Центральном районе Челябинска планируется установить 51 дерево с красочным светодиодным освещением. Начальная цена контракта составляет 56 млн рублей.

«Изделие представляет собой световую объемную каркасную малую архитектурную форму на подиуме. Элементы изделия: ствол и крона, выполненные из алюминиевого проката и соединенные сваркой. Для светового наполнения кроны дерева используется светящаяся нить», — указано в техзадании.





Деревья установят в Арт-сквере на набережной реки Миасс, на пешеходной улице Кирова, а также возле Публичной библиотеки. Подрядчику необходимо завершить работы до 1 декабря.

В Тракторозаводском районе объявлены торги на установку световых композиций «Дерево» с начальной ценой контракта 21,9 млн рублей. Срок выполнения работ — до 5 декабря. В Курчатовском районе ищут подрядчика для размещения арт-объектов к Новому году за 22,2 млн рублей.





В Магнитогорске установят 112 светящихся деревьев за 29,8 млн рублей (из расчета 292 тыс. рублей за одно дерево). Украсить планируется проспект Карла Маркса вдоль бульвара Огни Магнитки (от улицы Труда до улицы Завенягина). Также деревья установят на площади между проспектом Ленина и зданием администрации города.

В документации указано, что при оформлении кроны деревьев допускается использовать два цвета — белый и фиолетовый. На каждом дереве будет 6—7 тыс. светодиодов.