Бюджет Челябинской области увеличен на 4,2 млрд рублей

Две трети дополнительных средств пойдет на обеспечение мер соцподдержки

Бюджет Челябинской области на текущий 2024 год увеличен на 4,2 миллиарда рублей. Изменения в главный финансовый документ региона одобрили депутаты ЗСО на октябрьском заседании.

Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, в связи с уточнением прогноза поступлений предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 4 миллиарда 244,3 миллиона рублей.

«Большая часть этих средств, почти 2,8 миллиарда рублей, будет направлена на финансовое обеспечение мер соцподдержки, в том числе участникам специальной военной операции. Более 720 миллионов — на сохранение достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента РФ. На организацию получения южноуральцами общего образования дополнительно поступит 622 миллиона рублей», — прокомментировал председатель Заксобрания области Олег Гербер.

Кроме этого, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на 110 миллионов рублей увеличится государственная поддержка аграриев. Эти дополнительные средства направят на строительство и модернизацию новых производственных площадок в агропромышленном комплексе. Ожидается, что это позволит увеличить выпуск социально значимых продуктов и сельскохозяйственного сырья.

С учетом принятых изменений параметры областного бюджета составляют по доходам — 284 миллиарда 628 миллионов, по расходам — 360 миллиардов 36 миллионов рублей. Дефицит сохраняется на уровне 75,4 миллиарда рублей.