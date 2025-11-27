Бюджет Челябинской области пополнился на более чем 1,5 млрд рублей

Поступившие средства в основном направят на модернизацию транспортной инфраструктуры

На заседании Заксобрания Челябинской области сегодня, 27 ноября, депутаты в трех чтениях утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2025 год и трехлетний период. Это необходимо в связи с уточнением объемов федеральных поступлений в размере более 1,5 млрд рублей.

Таким образом, 1,5 млрд рублей направят на реализацию мероприятий по развитию объектов модернизации транспортной инфраструктуры в регионе. Также 49,9 млн рублей — на возмещение расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения. Еще 27,9 млн рублей будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят: доходы — 291 млрд 741 млн рублей, расходы — 386 млрд 809 млн рублей.

Напомним, на заседании Заксобрания области 20 ноября депутаты утвердили основной финансовый документ на 2026 год и плановый трехлетний период в первом чтении.