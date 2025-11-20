Бюджет Челябинской области на 2026 год принят в первом чтении

К следующим заседаниям Заксобрания ожидаются поправки

В первом чтении депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли проект бюджета региона на 2026 год. Главный финансовый документ представили на четвертом заседании ЗСО восьмого созыва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Бюджет региона на 2026 год остается социально ориентированным. На поддержку граждан предусматривается 71% расходов. Вместе с этим обеспечивается развитие экономического потенциала области, поскольку предусмотрено увеличение финансирования по ряду ключевых программ. В целом документ основан на принципе сбалансированности.

Бюджет Челябинской области на 2026 год рассматривали комитеты Законодательного собрания региона. Все они выступили за принятие главного финансового документа в первом чтении.

По данным министра финансов Челябинской области Ивана Родионова, сейчас объем доходов определен в сумме 318,8 млрд рублей (прирост к первоначальному бюджету — 3,8%). Налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 285,8 млрд рублей. Поступления из федерального бюджета учтены в сумме 32,6 млрд рублей. Общие расходы составят 379,3 млрд рублей.

Финансовый документ ориентирован на выполнение стратегических задач, обозначенных президентом РФ и губернатором. На социальную поддержку предусмотрены 111,4 миллиарда рублей, экономику — 85,3 миллиарда, образование — 77,7 миллиарда, здравоохранение — 30 миллиардов, спорт — 6,3 миллиарда, культуру — 4,9 миллиардов.

В бюджете сохранены и проиндексированы все основные социальные обязательства:

поддержка участников специальной военной операции и их семей (более 140 мер поддержки);

выплаты семьям с детьми (26 видов денежных пособий);

единовременные выплаты супружеским парам, отметившим 50‑, 60‑ или 70‑летний юбилей совместной жизни (3 012 пар, общая сумма — 175,6 млн рублей).

Образование и наука:

строительство 5 новых школ (в Каслинском округе, Копейске и Магнитогорске, две — в Челябинске), что создаст 3 700 новых мест;

продолжение строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня;

развитие инфраструктуры детских садов, модернизация профобразования.

Здравоохранение:

возведение многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске;

строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы;

начало строительства третьего корпуса первой поликлиники Челябинска;

поставка современного оборудования в областной перинатальный центр, центр амбулаторной онкологической помощи и другие медучреждения;

обеспечение льготными лекарствами более 20 тыс. граждан с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, более 9 тыс. — с онкологическими.

Физическая культура и спорт:

завершение реконструкции стадиона в спортивной школе Нязепетровска;

строительство физкультурно‑оздоровительных комплексов в Катав‑Ивановском округе и Магнитогорске;

возведение круглогодичной ледовой арены в Кунашаке и крытого ледового катка в селе Кременкуль;

начало строительства спортивного объекта в Еманжелинском округе и универсального спортивно‑оздоровительного комплекса для адаптивных видов спорта в Челябинске.

С 2026 года начнется реализация нового федерального проекта «Земский тренер».

На реализацию программ «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» и «Комплексное развитие сельских территорий» в 2026 году выделяется более 2,6 млрд рублей. Основные направления в агропромышленном комплексе:

адресное субсидирование сельхозпредприятий (животноводство, улучшение плодородия земель, модернизация производства);

новый региональный проект по научным разработкам в селекции и генетике;

поддержка малого агробизнеса и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

проект «Кадры в агропромышленном комплексе» (строительство жилья для сельских специалистов).

Увеличение финансирования:

в сфере ветеринарии — более 478 млн рублей;

«Развитие лесного хозяйства» — 968,6 млн рублей (на 30% больше первоначального плана 2025 года);

«Охрана окружающей среды» — более 2,2 млрд рублей (включая мероприятия по экологической реабилитации водных объектов, охране воздуха, обращению с ТКО).

Объем финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2026 году составит 1,6 млрд рублей. Приоритеты:

поддержка малого и среднего предпринимательства;

стимулирование инвестиционной деятельности;

развитие креативных индустрий;

работа особой экономической зоны «Южноуральская».

Финансирование программ:

«Развитие международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества» — 657 млн рублей (поддержка экспорта, участие в международных выставках, продвижение южноуральских товаров);

«Развитие туризма» — 358,5 млн рублей (создание номерного фонда, модульных гостиниц, новых туристических точек притяжения).

В рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» увеличено финансирование по направлению «Транспорт»:

предусмотрена модернизация троллейбусной сети Челябинска;

запланированы средства (в том числе за счет инфраструктурных казначейских кредитов) на строительство новых трамвайных линий и линий скоростного транспорта, приобретение новых трамвайных вагонов.

По госпрограмме «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» планируется сохранить финансирование наиболее востребованных мер, в том числе субсидий на оказание поддержки предприятий, осуществляющих НИОКР, и регионального проекта «Производительность труда». Запланировано возмещение промышленным предприятиям части затрат на оплату услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре при реализации инвестиционного проекта.

Общий объем расходов по направлениям строительства, дорожной деятельности и ЖКХ — более 70 млрд рублей (18,7% всех расходов бюджета).

Ключевые программы:

«Чистая вода» — почти 859 млн рублей (в 2,9 раза больше уровня 2025 года);

переселение из аварийного жилья — 920 млн рублей (с учетом софинансирования Фонда развития территорий);

развитие коммунальной инфраструктуры, газификация, создание комфортной городской среды.

На программу «Обеспечение общественной безопасности» предусмотрено более 3,8 млрд рублей (безопасность дорожного движения, система видеонаблюдения, охрана порядка, профилактика преступлений), «Развитие информационного общества» — увеличение финансирования на 4,2% к уровню 2025 года (в том числе 36,5 млн рублей на проект «Отечественные решения» для перехода на российское ПО).

Ко второму чтению бюджета на 2026 год в Законодательном собрании Челябинской области ожидаются поправки.