Бюджет Челябинской области на 2026 год и плановый период до конца 2028‑го принят в трех чтениях

Дефицит на 2026 год составит почти 59 миллиардов рублей

В Челябинской области утвержден бюджет на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания 4 декабря.

Депутаты рассмотрели поправки, внесенные с учетом объема федеральных средств, распределенных Челябинской области в ходе принятия федерального бюджета, — их будет больше на 585,5 миллиона рублей, — а также отдельных направлений расходов.

Федеральные транши предусмотрены на такие основные направления, как развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог региона (257,8 миллиона), реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (179,6 миллиона), комплексное развитие сельских территорий и поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса (86 миллионов), проведение массового обследования новорожденных (23,5 миллиона), развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий (14,2 миллиона), оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций (12,5 миллиона) и увеличение площади лесовосстановления на лесных участках, в том числе вокруг городов и промышленных центров (6,1 миллиона).

Кроме того, уточнены объемы целевых федеральных средств по отдельным направлениям. Так, 1 миллиард рублей предусмотрен на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 376 миллионов — на создание образовательно-производственных центров (кластеров) на базе организаций среднего профессионального образования, 191,1 миллиона — на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 110,8 миллиона рублей — на реализацию госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области», 48 миллионов — на мероприятия госпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», 40 миллионов — на госпрограмму «Развитие образования в Челябинской области» и 34,6 миллиона рублей — на софинансирование вышеуказанных расходов.

Бюджет принят в трех чтениях со следующими параметрами: доходы — 319 млрд 218 млн 288 тыс. 461,59 рубля; расходы — 378 млрд 208 млн 207 тыс. 633,69 рубля; дефицит — 58 млрд 989 млн 919 тыс. 172,10 рубля.

Добавим, доходы в 2027 году планируются в размере 343,9 миллиарда, расходы — около 357 миллиардов, дефицит — около 13 миллиардов. На 2028-й параметры запланированы на уровне 372,7 миллиарда доходов, 374,8 миллиарда расходов и около 2 миллиардов рублей дефицита.

