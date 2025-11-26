Бюджет Челябинска на 2026 год будет социально ориентированным

Расходы городской казны должны составить 68 млрд рублей

Проект бюджета Челябинска на 2026 год предусматривает дефицит в размере около 595 миллионов рублей. Такие цифры привел мэр города Алексей Лошкин, отвечая на вопросы об экономических прогнозах на пресс-конференции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Расходы городского бюджета должны составить 68,4 миллиарда рублей, доходы — 67,8 миллиарда.

«Дефицит на уровне 595 миллионов, это 2%. Он нормативный и обеспечен остатками на счетах. Нам удалось сбалансировать расходы и доходы. Все цели по социальному обеспечению населения в бюджете сохранены», — сказал глава города.

Этого удалось достичь за счет оптимизации других статей расходов. При этом, отметил глава города, в проекте бюджета удалось сохранить финансирование благоустройства и реализацию программ дорожного фонда.

В этом году Челябинск стал больше за счет присоединения к нему поселков Западного и Пригородного. Согласно проекту, городской бюджет собирается получить от новых территорий 175 миллионов рублей.

В начале декабря в Челябинске состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годы.