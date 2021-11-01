В 2022 году в Челябинской области проиндексируют все социальные выплаты

В Заксобрание внесли проект регионального бюджета

Правительство Челябинской области завершило работу по формированию бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. 1 ноября его внесли в Заксобрание региона. Теперь главный финансовый документ должны изучить депутаты, состоятся общественные обсуждения с жителями. Планируется, что в первом чтении бюджет будет рассмотрен к концу ноября.

Бюджет на 2022 год будет сформирован без коммерческих кредитов. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, региону удалось нарастить объем собственных доходов. Из-за роста цен на металлы промышленные предприятия заплатили больше налогов, и удалось избежать бюджетного дефицита. Благодаря этому удалось увеличить расходы на 18% по сравнению с текущим годом.

«Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Расходы бюджета в 2022 году составят 253,2 млрд рублей. 70% средств будут направлены в социальную сферу. Будут проиндексированы все выплаты. Власти планируют запустить ряд новых программ по поддержке семей с детьми. Ветеранам труда снизят планку стажа. Финансирование газификации поселков увеличат на 25%.

С приростом заложены расходы на здравоохранение и образование. Существенно увеличены расходы на развитие физкультуры и спорта. Почти в полтора раза увеличены расходы в сфере культуры.

«Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области — все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление — различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе», — отметил Алексей Текслер.

В 2022 году будут существенно увеличены бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру. Увеличат поддержку муниципалитетов. В частности, вырастут объемы областных трансфертов муниципалитетам. В два раз больше денег будет направлено на финансирование проектов, которые предлагают жители в рамках инициативного бюджетирования.