175 млн рублей поступит в бюджет Челябинска в 2026 году от Западного и Пригородного

Это доходы от местных налогов

В следующем году бюджет Челябинска собирается получить от новых поселков Западного и Пригородного 175 миллионов рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции в мэрии заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

По проекту бюджета деньги будут получены за счет местных налогов: на имущество, землю, за счет упрощенки и НДФЛ.

Также глава города сообщил, что Челябинск находится в переговорном процессе с ДОМ.РФ, чтобы девелоперы принимали обязательства на строительство социальных и муниципальных учреждений.

Также в Западном и Пригородном планируется начать офисную застройку. Это обеспечит новые рабочие места и позволит наполнить местный бюджет.

С момента присоединения новых поселков расход из бюджета Челябинска составил 300 миллионов рублей.