Бренд Чебаркуля за 900 тысяч рублей разработает компания из Пензы

Фирменный стиль поможет привлечь туристов

Компания «Новая марка» из Пензы победила в конкурсе на право разработать бренд Чебаркуля, который является одним из туристических городов региона. Мэрия выбирала автора концепции из 10 фирм. Столько компаний подавали заявки на участие в аукционе, сказано на сайте госзакупок.

На оказание услуг по брендингу городского округа мэрия Чебаркуля была готова потратить 2,7 млн рублей. Пензенская компания снизила стоимость до 899 тыс. рублей. «Новой марке» нужно будет выполнить проект за четыре месяца.

Разработка документации пройдет в четыре этапа. Первый подразумевает исследование территории, на это исполнителю отведено почти два месяца. Вторым этапом предусмотрено создание концепции. Затем — реализация. Последний этап посвящен разработке системы поддержки бренда.

Целью работы, согласно техзаданию, является «формирование мыслей, намерений и поведения субъектов по отношению к Чебаркульскому городскому округу». В результате появится узнаваемый имидж. Это позволит привлечь больше туристов и обеспечит конкурентоспособность. По условиям контракта заказчик — администрация — имеет исключительные права на разработанный бренд.

Ранее сообщалось, что фирменный стиль для Чебаркуля придумает известный московский дизайнер Артемий Лебедев. Он приезжал в город зимой прошлого года, обсудил с главой города Светланой Виноградовой возможные пути развития и поделился идеями.

ООО «Новая марка» (также «Новая МарКА»), по данным базы «СБИС», работает с июня 2001 года. Основная сфера деятельности — реклама, полиграфия. В 2021 году чистая прибыль составляла 73 тыс. рублей. Компания участвовала в почти 780 аукционах. Победила в 135 торгах. По итогам конкурсов были заключены контракты на 28,5 млн рублей. Компания выполняла проекты в 30 регионах России — доски почета, световые короба, рекламные материалы, оформление интерьеров, въездные стелы, фирменный стиль.