Бизнес-форум в Челябинске посетила деловая делегация Республики Беларусь

С целью укрепления сотрудничества и роста товарооборота

Бизнес-форум в Челябинске посетила деловая делегация Республики Беларусь. В рамках официальной программы визита заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк провел встречу с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге, старшим советником Сергеем Чичуком, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

«Республика Беларусь остается одним из основных торговых партнеров Челябинской области и занимает 3 место по товарообороту с регионом. Мы продолжаем совместно работать над укреплением деловых связей между предпринимателями наших стран. У Челябинской области в Минске действует собственный выставочный павильон, где уже представили свою продукцию более 50 предприятий. Прорабатывается возможность организации белорусской торгово-выставочной площадки на Южном Урале», — уточнил по итогам встречи Иван Куцевляк.

В ходе бизнес-форума Сергей Чичук отметил, что сегодня на правительственном и региональном уровне в Российской Федерации и в Республике Беларусь уделяется большое внимание стимулированию работы бизнеса, выстраиванию новых кооперационных цепочек, импортозамещению.





«Время дает посыл нашим двум странам еще больше сблизиться, сплотить усилия, максимально использовать имеющийся потенциал сотрудничества. И опыт нашей работы в течение последних двух лет говорит, что мы успешно это делаем. Мы качественно перестроились для работы в новых условиях и достойно ответили всем недоброжелателям», — сказал Сергей Чичук.

В Челябинской области предприятия Беларуси закупают металлопродукцию. К нам поставляют оборудование и машины. Активно развивается кооперация. Южный Урал и Беларусь намерены не только развивать торговлю, но и запускать совместные производства, а также работать в сфере строительства.





Напомним, ранее с деловым визитов делегация Республики Беларусь посещала Южный Урал в октябре 2023 года. Тогда на бизнес-форуме было подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и Минским тракторным заводом на поставку в 2024 году 300 тракторов.