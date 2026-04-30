«Белый список»: что доступно челябинцам при отключении интернета

Сервисы постоянно дополняются

В Челябинской области последние два дня начинаются с объявления режима беспилотной опасности. Из-за угрозы БПЛА вводят ограничения связи и мобильного интернета. Минцифры разработало «белый список» сервисов и приложений, которые в условиях ограничений продолжают работать. Чем могут пользоваться южноуральцы, чтобы не чувствовать, что телефон превратился в кирпич, — в материале ИА «Первое областное».

«Белый список» сервисов представило Минцифры 5 сентября 2025 года. С тех пор он регулярно дополняется и расширяется.

Госуслуги и банки

В «белый список» вошли сайты госуслуг, «Почты России», Центробанка, дистанционного электронного голосования, системы «Честный знак», платежной системы «Мир», ГИС ЖКХ, правительства РФ, Госдумы, администрации президента, МВД, МЧС, Генпрокуратуры и ФНС.

Из банков доступны приложения и сайты Альфа-банка, ВТБ, ПСБ и Газпромбанка.

Связь и мессенджеры

Поддерживаются личные кабинеты операторов — «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», t2, «Мотив», «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и других.

Из соцсетей и мессенджеров в списке — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру» и мессенджер MAX.

Маркетплейсы, доски объявлений и СМИ

Продолжают работать Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», а также «Авито» и «Домклик». Из СМИ — «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Известия», ТАСС, «Российская газета», «Коммерсант», телеканалы «Первый», НТВ, RT, ТНТ, СТС и многие другие.

Транспорт, доставка и развлечения

Доступны сервисы РЖД, «Туту.ру», карты «2ГИС», такси «Максим», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар». Магазины и доставка — «Вкусвилл», «Ашан», «Самокат», «Купер», «Додо-пицца» и другие.

Из развлекательных сервисов работают «Дзен», Rutube, онлайн-кинотеатры Okko, Ivi и Premier.

Что еще в списке

В «белый список» также включены медицинские сервисы для отслеживания уровня глюкозы, приложения для дистанционного контроля здоровья, «Хедхантер», «Рувики», сайты КХЛ, «ЛизаАлерт», «Добро.рф», а также сервисы «Яндекса» и «ВКонтакте». Конкретные приложения Минцифры не уточняет, но, по опыту пользователей, во время отключений работают «Яндекс Музыка», «Яндекс Маркет», «Яндекс Карты», «Лавка», «Кинопоиск», «Яндекс Go», «VK Видео».

Ранее ИА «Первое областное» писало, как челябинцам оплатить покупки без мобильного интернета.