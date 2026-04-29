Как челябинцам оплачивать покупки при отключении мобильного интернета

Есть несколько вариантов расчета

В Челябинской области в первой половине дня 29 апреля действовал режим беспилотной опасности, в связи с чем были введены временные ограничения мобильного интернета. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, как оплачивать покупки при отсутствии такого вида связи.

Надежное средство оплаты в условиях блокировки мобильного интернета — обычная пластиковая банковская карта. За офлайн-операции по ней отвечает чип — микросхема, вшитая в пластик. Она хранит ключи и алгоритмы, работающие без интернета. Если терминал в магазине временно не подключен к сети, операция попадет в офлайн-буфер. Когда интернет появится — оплата пройдет. Но некоторые продавцы откажутся принимать оплату таким образом, поскольку увидят в этом риски непоступления средств.

По словам экспертов, гарантируют оплату в любой ситуации наличные деньги, снятие которых в банкоматах возможно, в том числе при ограничении мобильного интернета.

«Любой банкомат работает от проводного интернета, он независим от мобильных сетей. Антенны, которые видят пользователи, — это сигнализация. Поэтому все банкоматы продолжают работать в обычном режиме на принятие и выдачу денежных средств», — уточнили специалисты по платежным системам.

Минцифры России сформировало «белый список» — перечень сервисов и ресурсов, которые продолжат работать в условиях отключения мобильного интернета из-за угрозы безопасности. По состоянию на апрель 2026 года, в «белый список» входят ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, ПСБ, Т-Банк, «МТС-Банк», а также приложение «Мир Pay».

«В условиях риска отключения мобильного интернета челябинские компании будут переходить на проводной формат интернета, стараясь таким образом обезопасить свой бизнес. В первом квартале 2026 года в Москве зафиксирован значительный рост спроса на подключение проводного интернета. По данным сервиса „Авито Услуги“, спрос на подключение квартир и офисов к интернету увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их опыт показывает что подключение кассовой техники повышает устойчивость работы, поскольку современная техника не может работать без интернета. В „IT-Парке74“ ранее действовали беспроводные терминалы, но последнее время у нас везде проводной интернет. Так надежнее»,— говорит руководитель «IT-Парка74» Алена Коломейская.

Как челябинцам оплатить покупки без мобильного интернета?





1. Пластиковая карта банка. Если терминал магазина не подключен к сети, операция попадет в офлайн-буфер. Оплата пройдет после подключения терминала к сети;

2. Технология NFC. Она позволяет обмениваться данными между телефоном и терминалом без интернета в момент оплаты. Может отсутствовать на некоторых моделях смартфонов;

3. Платежный стикер или NFC-метка. Это небольшая наклейка с чипом бесконтактной оплаты внутри. Не зависит от смартфона и интернета;

4. Оплата через Bluetooth (для некоторых сервисов). Например, «Вжух» от Сбера;

5. «Как в самолете» (технология отложенной авторизации). Используют преимущественно авиакомпании. Данные карты сохраняются в защищенном терминале, а списание происходит только после связи с сервером;

6. Наличные средства. Их доля в денежной массе, по данным ЦБ, только растет, и достигла по итогам марта 14,1%.

Финансовые эксперты советуют при отключении мобильного интернета сохранять спокойствие.

«Не нужно паниковать и торопиться снимать все деньги в банкомате. Если все разом побегут снимать наличные средства, это ни к чему хорошему для финансовой системы не приведет. Советую держать часть денежных накоплений наличкой», — говорит завкафедрой прикладной экономики и маркетинга факультета экономики ЧелГУ Илья Данилов.

Согласно рекомендациям, достаточно иметь объем наличных средств, которого хватит на повседневные траты примерно на неделю.