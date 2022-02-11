Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Показатель достиг максимума за пять лет

Совет директоров Банка России на состоявшемся 11 февраля заседании в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один пункт — до 9,5% годовых. Это максимум за последние пять лет. Ключевая ставка влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам. Среди причин решения регулятора — рост инфляции выше ожиданий Банка России.

«Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0—6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — сказано в сообщении Банка России.

В Челябинской области, по данным Росстата, в январе инфляция выросла на 0,99% по отношению к предыдущему месяцу и составила 7,65%. Цены на продовольствие увеличились на 1,36% к предыдущему месяцу и на 9,47% к январю прошлого года, что на 1,62 п. п. ниже, чем по РФ. Непродовольственные товары подорожали на 0,16% и 6,3% соответственно, что на 2,43 п. п. ниже, чем по стране. Цены на услуги выросли на 1,6% и на 5,5% соответственно. Эти показатели сопоставимы с данными по РФ.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Оно возможно при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора, с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Следующее заседание совета директоров состоится 18 марта.