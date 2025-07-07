Автозавод «Урал» построит новый литейный цех

Он будет выдавать 45 тысяч тонн продукции в год

На автозаводе «Урал» в Миассе появится новый цех, который будет поставлять 45 тысяч тонн чугунного литья в год. Завод и подрядчик из КНР, специализирующийся на проектах в области металлургии и теплоэнергетики, подписали соглашение на «Иннопроме-2025», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Документ был подписан в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы.

«Предприятие реализует важнейший проект импортозамещения для всей автомобильной промышленности — производство ведущих передних мостов. А литейное производство позволит локализовать весь цикл на площадке завода», — сказал глава региона.

Литейный цех расположится на площади 46 тысяч квадратных метров. Производство оборудуют полным комплексом необходимой техники. Проект будет реализован при поддержке ФРП.

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