Альфа-Банк заплатил крупный штраф за недоговоренности в рекламе

В предложении услуг банка, которое выводилось на экраны банкоматов, отсутствовала существенная информация

Челябинские антимонопольщики привлекли к ответственности Альфа-Банк, финансовое учреждение наказали за замалчивание существенной информации при размещении рекламного объявления.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-центре Челябинского УФАС, на экраны банкоматов выводилось рекламное предложение услуг банка, в котором содержалась информация о процентной ставке по накопительному счету в размере 10%. При этом иные условия, влияющие на изменение размера данной процентной ставки и о периоде ее действия, в рекламе отсутствовали, что вводило потенциальных потребителей в заблуждение.

Антимонопольная служба признала АО «Альфа-Банк» нарушившим требования рекламного законодательства. Банк оплатил штраф 150 тыс. рублей, который поступил в федеральный бюджет.

Распространение рекламной информации прекращено.